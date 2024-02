Accadde oggi: 4 febbraio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

4 Febbraio 2024 - 01.51

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

211 – L’Imperatore romano Settimio Severo muore, lasciando l’Impero Romano nelle mani dei suoi due figli Caracalla e Geta;

960 – Il generale dei Zhou Posteriori Zhao Kuangyin, con una ribellione militare, detronizza l’imperatore Guo Zongxun, fondando la Dinastia Song, che durerà per oltre tre secoli;

1169 – Un forte terremoto colpisce la costa ionica della Sicilia provocando decine di migliaia di vittime, soprattutto a Catania;

1454 – Nella Guerra dei tredici anni, il consiglio segreto della Confederazione Prussiana consegna un atto formale di disobbedienza al Gran Maestro;

1459 – Ferdinando I d’Aragona viene solennemente incoronato nella Cattedrale di Barletta sovrano del Regno di Napoli;

1508 – Massimiliano I d’Asburgo è incoronato a Trento poiché la Repubblica di Venezia gli sbarra il passaggio per Roma.

1783 – Guerra d’indipendenza americana: Il Regno Unito dichiara formalmente che cesserà le ostilità con gli Stati Uniti d’America;

1787 – Fallisce la Ribellione di Shays;

1789 – George Washington viene eletto all’unanimità come primo Presidente degli Stati Uniti dal Collegio Elettorale Statunitense;

1792 – George Washington viene eletto all’unanimità per un secondo mandato come presidente degli USA;

1794 – La legislatura francese abolisce la schiavitù in tutti i territori della Repubblica Francese;

1810 – La Marina Britannica cattura Guadalupa;

1857 – Hermann Schaaffhausen annuncia ufficialmente il ritrovamento di alcune strane ossa in una cava di Neandertal, vicino Düsseldorf, appartenenti a un “uomo arcaico”, quello che oggi viene chiamato Uomo di Neandertal;

1859 – Il Codice Sinaitico viene scoperto in Egitto;

1861 – A Montgomery (Alabama) i rappresentanti dei sette Stati secessionisti (Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Texas) si incontrano per costituire gli Stati Confederati d’America;

1862 – Viene fondata la Bacardi;

1865 – Viene fondato l’ospedale pediatrico di Chicago;

1899 – Incomincia la Guerra filippino-americana;

1913 – Thubten Gyatso, tredicesimo Dalai Lama, dichiara l’indipendenza del Tibet;

1915 – La Germania impone un blocco sottomarino attorno al Regno Unito e dichiara che ogni vascello che lo forza sarà considerato un bersaglio legittimo;

1924 – La prima edizione dei Giochi olimpici invernali si chiude a Chamonix, in Francia;

1932 – L’Impero giapponese occupa Harbin in Cina;

A Lake Placid incominciano i III Giochi olimpici invernali;

L’asteroide 1239 Queteleta viene scoperto da Eugène Joseph Delporte;

1934 – L’asteroide 2824 Franke viene scoperto da Karl Wilhelm Reinmuth;

1936 – Il radio diventa il primo elemento radioattivo creato sinteticamente;

1941 – Seconda guerra mondiale: viene creata la United Service Organization (USO) per l’intrattenimento delle truppe statunitensi;

1945 – Incomincia la Conferenza di Jalta, cui partecipano i capi alleati Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, e Josif Stalin;

In Italia gli statunitensi incominciano una serie di incontri segreti con il comandante delle SS a Salò, generale Karl Wolff, che offre la resa dei tedeschi sulla base di reciproche garanzie;

1948 – Ceylon (in seguito ribattezzata Sri Lanka) diventa indipendente all’interno del Commonwealth britannico;

Nino Bibbia, oro nello skeleton alle Olimpiadi di St. Moritz, è il primo campione olimpico italiano nella storia dei Giochi olimpici invernali;

1957 – Lo USS Nautilus, il primo sommergibile a propulsione nucleare, percorre il suo 60.000º miglio nautico, raggiungendo la percorrenza del Nautilus descritto da Jules Verne nel suo romanzo 20.000 leghe sotto i mari;

1966 – Viene soppresso l’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum), un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera della Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione (o Sant’Uffizio), sotto Paolo IV;

1969 – Yasser Arafat assume la presidenza dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina;

1970 – Incomincia la costruzione della moderna città di Pryp”jat’, in Ucraina, che solo 16 anni più tardi verrà evacuata in seguito al Disastro di Černobyl’;

1974 – L’Esercito di Liberazione Simbionese rapisce Patricia Hearst a Berkeley (California);

1976 – Guatemala e Honduras sconvolti da un terremoto che uccide più di 22.000 persone;

Incominciano i XII Giochi olimpici invernali a Innsbruck in Austria;

1980 – L’Ayatollah Ruhollah Khomeini nomina Abolhassan Banisadr come Presidente dell’Iran;

1983 – Alle ore 17:45 viene scattata la prima foto del Virus HIV da parte di C. Dauguet: scoperta dell’origine infettiva dell’AIDS;

1985 – Gli U2 tengono il loro primo concerto in Italia;

1997 – O. J. Simpson viene trovato perseguibile civilmente per la morte di Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman;

In rotta per il Libano, due elicotteri israeliani Sikorsky CH-53 da trasporto truppe collidono a mezz’aria sulla Galilea settentrionale: 73 vittime;

Dopo aver inizialmente contestato i risultati, il presidente serbo Slobodan Milošević riconosce la vittoria dell’opposizione nelle elezioni del novembre 1996;

1998 – La Bosnia ed Erzegovina adotta la sua bandiera;

Un terremoto di magnitudo 6,1 della Scala Richter nell’Afghanistan settentrionale uccide più di 5.000 persone;

2003 – La Repubblica Federale di Jugoslavia viene ufficialmente ribattezzata Serbia e Montenegro e adotta una nuova costituzione;

2004 – Nasce Facebook;

2015 – Il volo TransAsia Airways 235 si schianta nel fiume Keelung a Taipei subito dopo il decollo uccidendo 31 persone.

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata mondiale contro il cancro

Nazionali:

Sri Lanka – Festa per l’indipendenza

Santi di oggi

Sant’Aventino di Chartres, vescovo

Sant’Aventino di Troyes

Sant’Eutichio di Roma, martire

Santi Filea e Filoromo, martiri

San Gilberto di Limerick, vescovo

San Gilberto di Sempringham

Santa Giovanna di Valois, Regina di Francia

San Giovanni de Britto, martire

San Giuseppe da Leonessa, cappuccino

Sant’Imerio di Bosto, pellegrino e martire

Sant’Isidoro di Pelusio, abate

San Nicola Studita, abate

Santi Papia, Diodoro e Claudiano, martiri

San Rabano Mauro, abate di Fulda e vescovo di Magonza

Sant’Andrea Corsini vescovo (forma straordinaria)

Beati Alfonso de Meneses e Dionisio de Vilaregut, mercedari

Beato Giovanni Speed, martire

Beati Martiri gesuiti in Giappone

Madonna del Fuoco

Nati oggi 4 febbraio

Cesare Battisti (1875) – Geografo, giornalista e patriota italiano

Arrigo Boito (1842) – Compositore e poeta italiano

Dietrich Bonhoeffer (1906) – Teologo luterano tedesco, protagonista della Resistenza al nazismo

Alice Cooper (1948) – Cantante rock statunitense

Charles Lindbergh (1902) – Aviatore statunitense

Riccardo Marcuzzo (1992) – Cantautore italiano

Luigi Pareyson (1918) – Filosofo italiano

Jacques Prévert (1900) – Poeta e sceneggiatore francese

George Romero (1940) – Regista statunitense

Morti oggi 4 febbraio

Liberace (1987) – Artista, attore, pianista e personaggio televisivo americano