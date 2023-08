Meteorologia: temporali al nord mentre l'anticiclone africano comincia ad arretrare al centro-sud

globalist Modifica articolo

26 Agosto 2023 - 17.31

Dopo i primi segnali di instabilità sperimentati sabato, anche la giornata di domenica vedrà una nuova diminuzione dell’influenza dell’anticiclone africano sulle regioni settentrionali. Questa condizione permetterà l’arrivo di un nuovo fronte temporalesco fin dalle prime ore del mattino, partendo dalla regione nordoccidentale.

Le perturbazioni associate a questo fronte saranno a tratti molto intense, a causa dei marcanti contrasti termici che si formeranno nuovamente tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo. Gli effetti di queste perturbazioni si diffonderanno in modo attenuato verso est nel Triveneto, e verso sud interesseranno la Sardegna occidentale e l’alta Toscana nel corso della serata.

Nel resto d’Italia, invece, continuerà un periodo di stabilità dovuto all’anticiclone, con temperature elevate che persistono, soprattutto al Sud. Ecco un dettaglio di quello che ci aspetta per la giornata di domenica:

Previsioni di domenica.

Rovesci e temporali inizieranno a interessare il Nordovest fin dalle prime ore della mattina, talvolta potrebbero essere anche intensi e accompagnati da locali grandinate, rovesci intensi e improvvisi rinforzi del vento. Questi fenomeni si estenderanno rapidamente dalle zone alpine occidentali a quelle orientali, coinvolgendo anche Liguria e le pianure dell’alto Piemonte e dell’ovest Lombardia.

Nel corso della serata, si prevedono forti temporali anche su basso Piemonte, Levante Ligure e pianure lombarde. Tuttavia, si prevede che i fenomeni saranno assenti in prossimità delle coste adriatiche settentrionali.

La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente anche sulle regioni centrali, inizialmente con nuvole alte e stratificate, ma con il passare del tempo, ci si aspetta un ispessimento in Toscana, con qualche rovescio o temporale previsto nel pomeriggio e in serata nella parte settentrionale della regione. Anche in Sardegna, ci sarà un graduale aumento della nuvolosità, con la possibilità di qualche rovescio o temporale in arrivo nel versante occidentale nel corso della serata.

Nelle regioni meridionali, invece, il tempo rimarrà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature diminuiranno al Centro-Nord, con cali anche significativi nel Nordovest. Al Sud, le temperature rimarranno stabili o subiranno un leggero ulteriore aumento, portando a condizioni di caldo intenso con picchi di 40°C sul Tavoliere. I venti di Scirocco aumenteranno gradualmente di intensità.