Accadde oggi: 15 maggio, almanacco del giorno

15 Maggio 2023 - 09.23

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 15 Maggio

Eventi storici

1252 – Papa Innocenzo IV emette la bolla Ad extirpanda

1501 – Alessandro VI investe del titolo di Duca di Romagna il figlio Cesare Borgia

1525 – Battaglia di Frankenhausen: i principi tedeschi sconfiggono l’esercito dei contadini capeggiati da Thomas Müntzer

1602 – Bartholomew Gosnold diventa il primo europeo a scoprire Cape Cod.

1610 – Maria de’ Medici viene incoronata regina di Francia

1618 – Keplero conferma la sua scoperta (in precedenza rigettata) della terza legge del movimento dei pianeti (la scoprì per la prima volta l’8 marzo, ma ben presto la scartò dopo aver fatto alcuni calcoli iniziali).

1648 – Firma della pace di Vestfalia. Fine della Guerra dei trent’anni.

1768 – firma del Trattato di Versailles tra la Repubblica di Genova e la Corona di Francia per la Corsica.

1718 – James Puckle, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice.

1796 – Prima coalizione: firma del Trattato di pace di Parigi fra la Francia e il Regno di Sardegna, a seguito dell’armistizio di Cherasco.

Prima coalizione: Napoleone I di Francia entra a Milano in trionfo. Nasce la Repubblica Transpadana.

1800 – Papa Pio VII pubblica l’enciclica Diu Satis, sulla sua elezione al pontificato.

1811 – Il Paraguay ottiene l’indipendenza dalla Spagna.

1848 – Con un colpo di mano, Ferdinando II delle Due Sicilie scioglie il parlamento democratico e sostituisce il governo costituzionale di Carlo Troja con un ministero composto esclusivamente da elementi conservatori.

1858 – La terza Royal Opera House apre ufficialmente a Londra.

1860 – Spedizione dei Mille: Battaglia di Calatafimi – I Mille, insieme a volontari siciliani, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche comandate da Francesco Landi.

1862 – Il presidente statunitense Abraham Lincoln firma una legge che istituisce il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti.

1864- Guerra di secessione americana: finisce la Battaglia di Resaca, Georgia.

Guerra di secessione americana: Battaglia di New Market, Virginia – Studenti del Virginia Military Institute combattono assieme all’esercito Confederato, per costringere il generale dell’Unione Franz Sigel fuori dalla Shenandoah Valley.

1869 – Suffragio femminile: A New York, Susan B. Anthony ed Elizabeth Cady Stanton formano la National Woman Suffrage Association.

1891 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica Rerum novarum sulla dottrina sociale della Chiesa.

1902 – In un campo fuori Grass Valley (California), secondo le testimonianze, Lyman Gilmore diventa la prima persona a far volare un apparecchio a motore (un aliante a vapore).

1905 – Las Vegas (Nevada) viene fondata quando 110 acri († quello che diventerà il centro della città) vengono venduti all’asta.

1910 – La nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la vittoria per 6-2 contro la Francia

1911 – La Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara che la Standard Oil possiede un “irragionevole” monopolio, in base allo Sherman Antitrust Act, e ordina il discioglimento della compagnia.

1911 – Viene fondata a Venezia la Compagnia della Vela di Venezia.

1916 – Comincia l’offensiva austriaca sul fronte degli altopiani trentini nota in seguito come Strafexpedition.

1918 – Le poste statunitensi iniziano il primo servizio regolare al mondo di posta aerea, tra New York, Filadelfia e Washington.

1921 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 26ª legislatura.

1928- Uscita del cartone animato L’aereo impazzito, nel quale compaiono per la prima volta Topolino e Minnie.

Sotto il nome di Aerial Medical Service, venne attivato il servizio Royal Flying Doctor Service, ancora oggi operativo.

1930 – A bordo di un trimotore Boeing, Ellen Church diventa la prima hostess (il volo era da Oakland (California) a Chicago (Illinois)).

1931 – Il Papa Pio XI, nell’anno decimo del suo pontificato, pubblica la Lettera Enciclica “Quadragesimo Anno” sulla ricostruzione dell’ordine sociale

1932 – In Giappone: incidente del 15 maggio.

1934 – Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti offre una ricompensa di $25 000 per John Dillinger.

1939 – Viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori.

1940 – Le calze di nylon vengono messe in vendita per la prima volta negli USA.

Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche occupano Amsterdam e invadono la Francia settentrionale.

1942 – Seconda guerra mondiale: Negli Stati Uniti, un progetto di legge per la creazione del Corpo Ausiliario Femminile dell’Esercito (Women’s Auxiliary Army Corps o WAAC), diventa legge.

1943 – Josif Stalin scioglie il Comintern (o Terza Internazionale)

In Tunisia le truppe italo tedesche si arrendono agli alleati e perdono definitivamente ogni posizione in Africa settentrionale.

1946 – Viene approvato, firmato e promulgato da Umberto II d’Italia con regio decreto legislativo n. 455 lo Statuto d’autonomia della Regione Siciliana

1948 – Egitto, Transgiordania, Libano, Siria, Iraq e Arabia Saudita attaccano Israele.

L’omicidio di una bambina di tre anni a Blackburn, Inghilterra, porta alla schedatura delle impronte digitali di oltre 40.000 uomini, nel tentativo di trovare il colpevole.

1955 – Prima ascesa del Makalu, quinta vetta più alta del mondo.

1957 – Il Regno Unito prova la sua prima bomba all’idrogeno nell’Operazione Grapple.

1958 – L’Unione Sovietica lancia lo Sputnik 3.

1960 – Lo Sputnik 4 viene lanciato nell’orbita terrestre.

1963 – Programma Mercury: la NASA lancia l’ultima missione del programma, la Mercury 9 (il 12 giugno l’Amministratore della NASA, James E. Webb, fa rapporto al Congresso dichiarando completato il programma).

1972 – A Laurel (Maryland) un bidello disoccupato, con problemi psichici, spara al Governatore dell’Alabama, George Wallace, mentre questi sta conducendo la sua campagna per le elezioni presidenziali. Wallace rimarrà paralizzato.

1974 – Massacro alla Maalot High School in Israele.

1988 – Invasione sovietica dell’Afghanistan: dopo più di otto anni di combattimenti, l’Armata Rossa inizia il ritiro dall’Afghanistan.

1990 – Il Ritratto del dottor Gachet di Vincent van Gogh viene venduto per al cifra record di 82,5 milioni di dollari.

1991 – Édith Cresson diventa la prima Primo ministro donna della Francia.

1991 – Il blocco serbo disapprova l’elezione di un croato, Stijepan Mesić, come presidente della Jugoslavia.

1992 – L’Expo ’92 di Genova apre a Genova.

2004 – Israele/Striscia di Gaza: le forze armate israeliane danno inizio all’Operazione Arcobaleno.

2006 – Giorgio Napolitano inizia il proprio mandato come undicesimo Presidente della Repubblica Italiana.

2010 – Inaugurata la festa dell’Autonomia della Regione Siciliana

2015 – Il primo ministro del Lussemburgo Xavier Bettel sposa il compagno Gauthier Destenay, divenendo il primo capo di Governo dell’Unione Europea a sposarsi con un partner dello stesso sesso durante il mandato.

Feste e ricorrenze

Internazionali:

ONU – Giornata internazionale della famiglia

Nazionali:

Italia – Festa dei Ceri a Gubbio

Italia – Pellegrinaggio delle diocesi toscane al Santuario della Madonna delle Grazie, patrona della Toscana, a Montenero

Italia – Festa dell’autonomia Siciliana

Paraguay – Festa dell’Indipendenza

Santi di oggi 15 maggio

Santi 50 martiri mercedari di Maleville

Sant’Achilleo di Larissa, vescovo

Sant’Alvardo, martire

Santi Bohtiso, Isacco e Simeone, martiri in Persia

San Caleb, re

Santi Cassio e Vittorino, martiri

Santa Cesarea, eremita ad Otranto

Sant’Ellero di Galeata, abate

Sant’Eutizio di Ferento, martire

Sant’Isidoro l’Agricoltore, laico

San Liberatore, vescovo e martire

Santi Pietro, Andrea, Paolo e Dionisia, martiri

San Reticio di Autun, vescovo

San Ruperto di Bingen, pellegrino

San Severino di Settempeda, vescovo

San Simplicio di Olbia, vescovo e martire

San Witesindo, martire

Beato Andrea Abellon, domenicano

Beata Berta di Bingen, madre di san Ruperto

Beati Diego da Valdieri e Clemente da Bressanone, francescani, martiri

Beato Egidio da Vauzela, domenicano

Beato Girolamo da Mondovì, mercedario

Nati oggi 15 maggio

Michail Bulgakov (1891)

Tania Cagnotto (1985)

Brian Eno (1948)

Madeleine Albright (1937)

Morti oggi 15 maggio

Susanna Agnelli (2009)

Emily Dickinson (1886)

Edward Hopper (1967)