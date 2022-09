Nasce lo Steve Jobs Archive: online numerosi documenti inediti del fondatore della Apple

globalist

8 Settembre 2022 - 11.18

Steve Jobs torna a vivere online, grazie ad amici e parenti che hanno lanciato lo Steve Jobs Archive, il primo archivio ufficiale online dedicato al fondatore di Apple.

L’annuncio arriva a poche ore dall’evento `Far Out´, con cui la Mela ha svelato i nuovi iPhone 14, Apple Watch Series 8 e AirPods Pro di seconda generazione. È possibile visitare l’archivio su stevejobsarchive.com anche se al momento il sito è molto semplice. In partenza, un testo che Jobs aveva inviato a sé stesso il 2 settembre del 2010 sulla sua ammirazione per l’umanità.

Scorrendo verso il basso si rivelano alcune citazioni degne di nota, tra cui il famoso discorso di inizio del 2005 a Stanford. Lungo il percorso vengono inseriti clip video e audio dell’imprenditore. «Con rispetto per il passato e entusiasmo per il futuro, lo Steve Jobs Archive offre alle persone strumenti e opportunità per dare il proprio contributo», si legge in calce.

«Stiamo costruendo programmi, borse di studio, raccolte e partnership che riflettono i valori di Steve e portano avanti il suo senso di possibilità». Un comunicato afferma che l’archivio «agirà come un deposito di materiali storici relativi a Steve, alcuni dei quali non sono mai stati resi pubblici prima». Ulteriori annunci su offerte e progetti aggiuntivi verranno fatti nei prossimi mesi.

L’archivio è stato presentato da Laurene Powell Jobs, la vedova di Jobs, alla conferenza Vox Media. «Anche se abbiamo alcuni manufatti e del materiale reale, l’archivio è molto più incentrato sulle idee». Secondo Powell Jobs, l’archivio è «radicato nell’idea di Steve che, al di fuori del mondo naturale, tutti i sistemi che governano la nostra vita sono stati costruiti e progettati da altri umani. Una volta che hai questa intuizione, capisci che tu, come essere umano, puoi cambiarla, stimolarla, forse, interrogarla e allungarla. In questo modo avviene il progresso umano».