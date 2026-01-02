Le utime tappe della fiamma olimpica prima del grande inizio di Milano Cortina

redazione Modifica articolo

I Giochi Olimpici Italiani, che quest’anno si terranno per la prima volta in assoluto nelle due città di Milano e Cortina, sono sempre più vicini. Manca poco più di un mese all’evento più atteso del 2026, che viene accompagnato da mille emozioni ed eventi, tra cui il viaggio sacro della fiamma olimpica nelle principali città d’Italia. Con l’arrivo della fiamma in ogni comune si assiste all’accensione del braciere, con lo scopo di celebrare lo spirito olimpico. Il viaggio della fiamma in Italia è iniziato a Roma, passando poi per Siena, Firenze, Milano e Venezia e facendo tappa per Natale a Napoli e per Capodanno a Bari. Tornerà a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio e concluderà il suo percorso a San Siro il 6 febbraio 2026.

Tutto il mondo attende con ansia l’iconico momento della cerimonia di apertura, che vedrà come ospiti la nota cantante statunitense Mariah Carey, voce chiara e inconfondibile, capace di rappresentare il tema della cerimonia, l’Armonia. Presente anche Pierfrancesco Favino, attore italiano tra i più rappresentativi del cinema italiano, che reciterà un testo forte ed evocativo, omaggio all’armonia dei territori e al perfetto dialogo tra città e montagna divenuto caratteristica principale dei prossimi Giochi.

La città di Milano è impegnata anche su altri fronti: dal 9 all’11 gennaio sarà inaugurata la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena con le Final Four del Campionato IHL Serie A della Coppa Italia 2025/2026. Il polo vivrà tre giorni di puro sport per onorare la prima grande struttura dedicata all’hockey, con il palazzetto polivalente che sarà il centro dei tornei di Milano Cortina 2026. Il titolo femminile sarà assegnato il 19 febbraio e quello maschile il 22 febbraio, poco tempo prima della cerimonia di chiusura.

L’hockey è uno degli sport maggiormente seguiti alle Olimpiadi invernali e quest’anno vedrà il ritorno in campo delle stelle della National Hockey League (NHL), la lega professionistica nordamericana con i campioni più famosi del mondo. Ciò accresce ancora di più l’attesa verso i Giochi Olimpici Milano Cortina, su cui sono rivolte le attenzioni di tutto il mondo.