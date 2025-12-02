Il viaggio della Fiamma Olimpica che illumina l'Italia

redazione Modifica articolo

La Fiamma Olimpica tornerà a illuminare l’Italia, portando con sé la sua bellezza senza tempo lungo un percorso unico di 12.000 km che attraverserà 60 città e oltre 300 comuni. Il viaggio, unico di territori, storie e comunità, prenderà ufficialmente il via sabato 6 dicembre 2025 da Roma, dopo che giovedì 4 dicembre sarà avvenuto il passaggio solenne di consegne in Grecia della Fiamma, accesa a Olimpia il 26 novembre scorso.

Ogni tappa sarà un momento di festa e partecipazione per le comunità locali: dalle 7.30 del mattino, il convoglio lungo quasi 200 metri percorrerà le strade italiane a una velocità di circa 4 km/h, fino a culminare alle 19.30 con l’accensione del braciere durante la city celebration. Ad accompagnare il percorso ci saranno Coca-Cola ed Eni, Presenting Partner del Viaggio, con attivazioni speciali in grado di rendere ogni giornata un’esperienza coinvolgente.

Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano al Canal Grande di Venezia, passando per luoghi simbolo di resilienza come Amatrice e il quartiere Scampia, il percorso valorizzerà il patrimonio culturale. Tra le mete straordinarie previste ci sono l’ascesa a Punta Gnifetti sul Monte Rosa (4.554 metri), la visita alla Cascata delle Marmore, la magia della Costiera Amalfitana illuminata dai tedofori e il passaggio sull’acqua lungo il Canal Grande di Venezia.

Il Viaggio toccherà date importanti del calendario: sarà a Napoli per Natale, festeggerà il Capodanno a Bari e il 26 gennaio 2026 raggiungerà Cortina d’Ampezzo, esattamente 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956. La conclusione avverrà a Milano, con l’ingresso a San Siro la sera del 6 febbraio 2026.

“Ogni passo del Viaggio attraverso le nostre città ricorderà al mondo il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere”, afferma Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Maria Laura Iascone, Direttrice delle Cerimonie della Fondazione, sottolinea come l’itinerario celebri creatività e inclusione, coraggio e solidarietà, valorizzando i paesaggi più suggestivi del Paese e le storie di talento. Sarà un percorso che intreccia radici e futuro, celebrando il meglio dello Spirito Italiano.