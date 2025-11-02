Sinner trionfa a Parigi e torna n.1 del tennis

redazione Modifica articolo

Culture

ATF

Jannik Sinner è di nuovo il numero uno del mondo. Il tennista altoatesino ha conquistato il titolo al Rolex Paris Masters, ultimo ATP 1000 della stagione, battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Un successo che lo riporta in vetta al ranking mondiale, superando Carlos Alcaraz, eliminato al debutto nella capitale francese.

Sul veloce indoor de La Défense Arena, Sinner ha mostrato una solidità impressionante, confermando il grande stato di forma che lo accompagnerà alle ATP Finals di Torino, dove arriverà da favorito e da nuovo leader del tennis mondiale. Per il 24enne azzurro si tratta del quinto titolo del 2025 e del ventitreesimo in carriera, un risultato che suggella una stagione da incorniciare.

Durante la premiazione, il campione italiano ha voluto condividere il successo con il suo staff: «Grazie al mio team, mi spinge sempre al limite», ha dichiarato visibilmente emozionato.

Per Sinner, Parigi rappresenta così non solo l’ennesima tappa di una crescita costante, ma anche il simbolo di una maturità sportiva raggiunta. Ora l’attenzione si sposta su Torino, dove il sogno di chiudere l’anno da numero uno assoluto potrà diventare realtà.