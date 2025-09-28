Addio a Carlo Sassi, pioniere delle immagini che smontano e ricostruiscono la verità

redazione Modifica articolo

28 Settembre 2025 - 15.06 Culture

Carlo Sassi, il giornalista in Rai dal 1960, è morto alla soglia del suo 95esimo compleanno. Si deve a lui se c’è una generazione di italiani che ha imparato a guardare il calcio con occhi diversi grazie a una macchina, e a un’idea: la moviola televisiva. Dietro quella rivoluzione, nata tra gli anni Sessanta e Settanta, c’era lui, giornalista della “Domenica Sportiva” che con la sua intuizione ha trasformato non solo la narrazione delle partite ma il rapporto stesso tra sport, comunicazione e pubblico.

Prima di Sassi, il calcio in televisione era un racconto lineare, fatto di telecronache e di pochi replay. Con la moviola, la dimensione del gioco cambiò: l’errore arbitrale non era più un’impressione, ma un’immagine da analizzare. L’Italia scoprì il gusto, e la fatica, del dettaglio, la possibilità di fermarsi, tornare indietro, rivedere. In una parola: discutere.

Non si trattò di un semplice espediente tecnico, ma di un mutamento sociale. La moviola di Sassi portò nelle case degli italiani la cultura del dubbio e della verifica, elementi oggi scontati nell’epoca del Var, ma allora rivoluzionari. Lo sport diventava così specchio della società: le decisioni potevano essere messe in questione, l’autorità non era più intoccabile, l’immagine poteva “parlare” più della parola.

Per questo Carlo Sassi non è stato soltanto un innovatore televisivo, ma un artigiano della comunicazione pubblica. La sua invenzione anticipava un mondo che sarebbe diventato ossessionato dalla prova visiva, dall’immagine che smonta e ricostruisce la verità. Il calcio ne fu il laboratorio, la domenica il giorno di esperimento, e milioni di spettatori i partecipanti inconsapevoli a una rivoluzione mediatica.

Oggi che la tecnologia ha portato il Var e l’istant replay in ogni sport, ricordare Sassi significa ricordare la nascita di una nuova grammatica del vedere. La moviola non era perfetta, non era definitiva, ma educava lo sguardo: ci insegnava che dietro ogni gesto, dietro ogni decisione, c’è sempre un’altra prospettiva.

Nell’epoca delle immagini infinite, Carlo Sassi rimane il pioniere della lentezza, colui che ci ha insegnato a fermare il tempo per capire meglio ciò che stava accadendo. Non solo nello sport, ma nella società che da allora non ha più smesso di discutere, di dubitare, di rivedere.