Dennis Bergamini, una serie per fare luce sul mistero della sua morte

24 Giugno 2025 - 15.48 Culture

ATF

Andrà in onda il 27 e 28 giugno una storia che risale al 18 novembre del 1989, Il cono d’ombra. La storia di Dennis Bergamini – La serie. Una vicenda di silenzi, contraddizioni, depistaggi e dolore, che da podcast di successo diviene serie in quattro episodi, visibili su Skytg24, Sky Crime, Sky Documentaris, Sky Sport, su Now in streaming ed on demand.

Ideato da Pablo Trincia e Debora Campanella, con la regia di Paolo Negro, racconta la vicenda ancora oggi poco chiara della scomparsa di Dennis Bergamini, un giovane calciatore, allora del Cosenza Calcio, che venne trovato morto sulla statale 106 Jonica, investito da un camion.

L’ipotesi del suicidio, al tempo, non convinse familiari ed amici che da allora hanno continuato a richiedere verità e giustizia per la sua morte. Dal 1989 per trent’anni si è steso su questo avvenimento un cono d’ombra, da cui il titolo del podcast prima e della serie adesso. Trincia e Campanella ricostruiscono la vicenda, le indagini, la battaglia per la verità dei familiari. Viene restituito il ricordo vivo di Bergamini sia attraverso le testimonianze dei suoi cari, come la sorella Donata che si è da anni spesa per giungere alla verità, ma anche mediante immagini d’archivio, e video girati dallo stesso Dennis.

Con un linguaggio visivo potente e a tratti intimo, un racconto avvincente e teso di una vicenda profondamente umana, fino alla riapertura dell’inchiesta giudiziaria a distanza di trentadue anni nel 2021.

La docuserie è Sky Original ed è prodotta da Skytg24, Sky Crime e Sky Documentaries, in collaborative con TapelessFilm e il supporto di Fondazione Calabria Film Commission.