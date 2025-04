Atalanta-Lazio, le pagelle biancocelesti: Rovella un gigante

globalist Modifica articolo

6 Aprile 2025 - 21.36

ATF

di Luca Cipriani



Mandas 7,5: Clean sheet. Il settimo stagionale per la Lazio. Qualche sbavatura coi piedi, ma nel complesso compie una grande partita. Sempre sicuro nelle uscite, esegue un vero e proprio miracolo salva partita su Retegui che colpisce a botta sicura.

Tavares 5,5: Non una partita memorabile. Esce per l’ennesimo infortunio alla mezz’ora senza aver lasciato il segno.

Gila: 6,5: Partita solida. Essenziale nelle corse di ripiegamento contro un cliente scomodo come Lookman. Sempre aggressivo. Pulito negli interventi.

Gigot 7: Un vero e proprio mastino. Le solite maniere forti che ripagano. Retegui soffre terribilmente la sua marcatura ad uomo. Grande partita.

Lazzari 6,5: Nel primo tempo é uno dei più propositivi, le sue sgroppate danno respiro alla squadra biancoceleste. Partita di cuore e polmoni. Gli manca un po’ di precisione nei cross offensivi, ma non si può volere tutto. Attento anche nel duello con Zappacosta.

Rovella 7,5: Padrone assoluto del centrocampo, uno dei migliori della partita. Recupera un numero incalcolabile di palloni, ha il ghiaccio nelle vene nel gestire situazioni complicate in mezzo al campo. Totale.

Belahyane 7: Risponde presente e lo fa alla grande. Con il compagno di reparto crea una vera e propria diga a centrocampo. Si meriterebbe sicuramente più minuti.

Tchaouna 5: Non entra mai in partita. Perde troppi palloni. Sostituito giustamente a fine primo tempo.

Dele-Bashiru 7,5: Uno dei migliori già nella prima frazione di gioco. Vince alla grande il duello fisico su Hien, é suo l’assist che decide la partita. Quando gioca così é impossibile contenerlo.

Zaccagni 6,5: Isolato nel primo tempo, ma quando si accende crea sempre pericoli. Solita partita intelligente, da capitano.

Dia 6: Buon lavoro di raccordo tra i reparti, ci si aspetta qualcosa di più in avanti. Comunque una prova discreta.

Dal 32’ Pellegrini 6;5: Ottimo ingresso in campo il suo. Attento in fase difensiva, duetta bene coi compagni sulla fascia sinistra. Reintegrato.

Dal 46’ Isaksen 7,5: É diventato l’uomo dei big match. Napoli due volte, Milano, Plzen e oggi Bergamo. Il suo ingresso dà vitalità alla fase offensiva, é imprendibile quando parte in contropiede. Decisivo.

Dal 69’ Provstgaard 7: É all’esordio stagionale ma sembra un veterano. Si mangia Maldini e salva un gol sulla linea. Se è questo giocatore qui Baroni potrà stare tranquillo quando dovrà ruotare in difesa.

Dal 69’ Noslin 5,5: Non riesce a incidere nella partita, o quantomeno a proteggere palloni per far salire la squadra.

Dal 84’ Vecino S.V.