Lazio, il titolo corre in Borsa mentre si rincorrono le voci su una possibile svolta societaria

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10 Giugno 2026 - 17.18

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Giornata positiva a Piazza Affari per la Lazio, il cui titolo ha registrato un forte rialzo arrivando a guadagnare circa il 5% e raggiungendo quota 1,64 euro per azione. Si tratta dei livelli più alti toccati dal club biancoceleste dalla fine del 2020.

A sostenere l’andamento del titolo contribuiscono anche le indiscrezioni che circolano negli ambienti economici e politico-istituzionali della Capitale. Secondo queste voci, il presidente e azionista di riferimento Claudio Lotito potrebbe rendere una comunicazione importante entro la fine della settimana, una volta chiusi i mercati finanziari.

Il momento è particolarmente delicato per la società romana. Da mesi il rapporto tra la proprietà e una parte consistente della tifoseria è fortemente deteriorato. La contestazione nei confronti di Lotito si è intensificata nel corso dell’ultima stagione, con numerose iniziative di protesta e una significativa riduzione della presenza sugli spalti dell’Olimpico.

A pesare sul malcontento è stato soprattutto il rendimento sportivo della squadra. La Lazio ha concluso il campionato di Serie A 2025-2026 al nono posto, restando lontana dalle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee. Al termine della stagione è arrivata inoltre la separazione da Maurizio Sarri, uno dei punti di riferimento del recente progetto tecnico.

Le difficoltà sono state aggravate dal blocco del mercato estivo e dalle operazioni effettuate nella successiva finestra invernale. La cessione di elementi importanti della rosa, tra cui Matteo Guendouzi e Taty Castellanos, è stata compensata dall’arrivo di giovani prospetti che, almeno nell’immediato, non sono riusciti a incidere in maniera significativa sui risultati della squadra.

Parallelamente continua il percorso legato al progetto per il nuovo stadio. La Lazio prosegue infatti il confronto con il Comune di Roma sul piano di riqualificazione dello stadio Flaminio, considerato dalla società un tassello strategico per il futuro sviluppo del club.

In questo contesto, l’impennata del titolo in Borsa e le indiscrezioni su possibili annunci da parte di Lotito alimentano interrogativi e aspettative sul futuro della società biancoceleste.