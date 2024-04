Derby della Capitale, ecco le decisioni del giudice sportivo su Mancini e sui cori razzisti delle due tifoserie

globalist Modifica articolo

9 Aprile 2024 - 11.26

ATF

Lo strascico del derby romano si protrae anche dopo le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastandrea, che ha chiesto un supplemento di indagine in merito ai cori di discriminazione razziale e religiosa intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante il derby di sabato scorso, ricordando che «non hanno comportato annuncio sonoro o interruzione della gara».

Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, tre episodi: cori tifoseria Lazio («Curva nord centrale») di discriminazione razziale il romanista Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo); coro tifoseria Lazio («Curva nord – Distinti nord ovest+est») di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo); coro tifoseria Roma («Curva sud centrale e laterale») di discriminazione razziale verso il laziale Guendouzi (22° secondo tempo).

Per quanto riguarda l’episodio della bandiera della Lazio con un ratto al centro sventolata da Gianluca Mancini a fine gara, il giudice sportivo invita la Procura Federale «a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara». Per Roma e Lazio, infine, ammende pecuniarie rispettivamente di 4.000 (lancio di tre petardi e tre fumogeni) e 3.000 euro (lancio di tre petardi).