Tifosi della Roma verniciano un uomo di marrone per farlo assomigliare ad Abraham e lo chiamano "mongoloide"

Quando lo sfottò supera ogni limite e diventa stupidità, se non qualcosa di peggio. Al Quarticciolo, quartiere popolare di Roma, alcuni tifosi giallorossi hanno avuto la splendida idea di pitturare con della vernice spray marrone un uomo del posto – che durante il video viene chiamato “mongoloide” – per farlo assomigliare al centravanti della Roma Tammy Abraham, eroe dell’ultimo derby con una doppietta.

Nel video, rilanciato sui social, l’uomo viene ricoperto di spray anche sul volto, con una vernice presumibilmente tossica e non adatta alla pelle. Un gesto orribile, sia per la valenza razzista (mai sentito parlare di BlackFace?, ndr) sia che per aver approfittato di una persona in evidente difficoltà.