La Lazio batte il Bayern Monaco in una grande notte: e se al ritorno sulla panchina tedesca ci fosse Mourinho?

15 Febbraio 2024 - 09.28

ATF

La Lazio ha battuto il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League, una partita giocata ad altissimi livelli dalla squadra di Sarri che ora potrà giocarsi qualche chances di passaggio del turno. Di Immobile il gol decisivo, su calcio di rigore.

Le parole di Sarri

“Negli ultimi minuti ci siamo accontentati di vincere, ma avremmo potuto fargli veramente male. La capacità di giocare tutte le partite in questo modo non ce l’ha nessuno. Una Lazio sempre applicata e determinata come questa avrebbe altra posizione in campionato, ma fa parte tutto del pacchetto…”

“In Italia aprire lunghi cicli è complicato. Io qui sto benissimo, se si potesse fare un piccolo salto di qualità mi farebbe ancora più piacere, farebbe piacere alla società e ai tifosi. Oggi abbiamo battuto una squadra che fattura 800 milioni l’anno. Stasera abbiamo partecipato a una festa”.

Dopo la sconfitta per 3 a 0 in campionato contro il Bayer Leverkusen, un secondo ko che Tuchel potrebbe pagare caro. Alle sue spalle si staglia l’ombra di Mourinho che in Germania da alcuni giorni vedono destinato alla panchina dei bavaresi.