Antisemitismo, Lotito: "Chiudere la curva sarebbe la vittoria di chi non rispetta le regole"

28 Marzo 2023 - 17.28

Claudio Lotito, in qualità di presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della questione antisemitismo e razzismo negli stadi, con la curva Nord dell’OIimpico sotto indagine per quanto avvenuto durante l’ultimo derby.

«Prima di tutto bisogna fare degli stadi strutturalmente organizzati, perché quando ci sono misure di prevenzione tecnologiche o con una divisione dei settori per individuare chi non rispetta le regole, aiuta molto».

«Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare questa gente che non deve diventare un punto di riferimento», aggiunge. «Per questo chiudere la Curva in questo caso, nel caso della Lazio, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole», conclude il patron biancoceleste.