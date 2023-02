Tom Brady addio, il campione si ritira a 45 anni: "E' stato un sogno assoluto"

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 14.54

Tom Brady si ritira, il campione del football americano decide di dire basta a 45 anni. “Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto: mi ritiro definitivamente. So che l’ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere `record´ e farvi sapere prima. Quindi non sarò prolisso. Penso che si possa passare solo un momento super emotivo nell’annunciare il ritiro e il mio l’ho usato l’anno scorso”.

“Quindi, davvero, grazie mille ragazzi, a ognuno di voi, per avermi supportato. La mia famiglia, i miei amici, i compagni di squadra, i miei concorrenti, potrei andare avanti all’infinito, ce ne sono troppi. Grazie, ragazzi, per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti”.