Addio a Fabian O'Neill: aveva giocato con Cagliari e Juventus

25 Dicembre 2022 - 18.17

Lutto nel calcio: Fabian O’Neill, ex centrocampista uruguaiano, è morto oggi all’ospedale di Montevideo: da giorni era ricoverato in terapia intensiva. O’Neill, che aveva 49 anni, ha lottato a lungo contro l’alcolismo.

Trequartista di ruolo, ha vissuto gran parte della sua carriera in Italia. Era il 1995 quando il Cagliari lo acquistò dal Nacional: in Sardegna rimase cinque anni, dove totalizzò 136 presenze e una promozione dalla Serie B alla Serie A nella stagione 1997-1998. Il suo gioco brillante convinse la Juventus ad acquistarlo: i bianconeri nel 2000 spesero 20 miliardi di lire per portare O’Neill a Torino.

Ma con la Vecchia Signora, il rendimento dell’uruguaiano non fu quello di Cagliari. E così nel gennaio 2002 passò al Perugia, nell’ambito dell’operazione Baiocco, prima di tornare a Cagliari in estate dopo aver rescisso il contratto con gli umbri. Deludente la seconda parentesi in Sardegna: O’Neill durò pochi mesi e non giocò mai. Il ritiro nel 2003, a soli 29 anni.