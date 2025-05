Super Pedro fa doppietta all'Inter e tiene in piedi la Lazio: le pagelle

globalist Modifica articolo

19 Maggio 2025 - 21.48

ATF

di Luca Cipriani

Mandas 6: Non può nulla sui gol. Bella la parata su Di Marco. Preciso con i piedi.

Nuno Tavares 6: Sembra essere una maledizione. Quando gioca si nota il livello superiore rispetto agli altri, peccato per il solito cambio per infortunio. La speranza é che si tratti solo di crampi.

Gila 6,5: Bella la partita dello spagnolo. Attento sulla coppia d’attacco interista. Grande velocità nel ripiegare per sventare possibili contropiedi.

Romagnoli 6: Solido, roccioso. In generale non una brutta partita. Peccato che da un suo fallo ingenuo nasca il secondo gol dell’Inter.

Marusic 6: Tecnicamente é quello che è. Lo sappiamo. Però da un suo cross (deviato) scaturisce il primo gol di Pedro. Disattento nella marcatura su Bisseck in occasione dell’ultimo vantaggio interista.

Rovella 7: É tornato il maestro del centrocampo. Fa girare la testa a un giocatore del calibro di Barella. Quantità e qualità a disposizione della squadra.

Guendouzi 6,5: Partita generosa. Tecnicamente meglio del solito. Insieme ai compagni di reparto prende il comando della porzione centrale di campo, soprattutto nel secondo tempo.

Vecino 7: Fondamentale nel recuperare palloni sporchi. Grazie alla sua presenza la Lazio non viene risucchiata nel vortice dei tre centrocampisti interisti, anzi ne prende le redini. Sempre pericoloso in inserimento. Da uno di quelli infatti nasce l’assist per l’1-1 di Pedro.

Isaksen 5: Nel primo tempo si divora un gol a tu per tu con Sommer oltre a sprecare numerosi contropiedi. Poco brillante in questo periodo. Tolto giustamente a inizio secondo tempo.

Dia 6: Buona partita, gioca tanti palloni e lo fa bene. Il voto si abbassa perché anche lui si mangia un gol solo davanti al portiere.

Castellanos 6: La sua sarebbe una partita insufficiente. Perde molti palloni di sponda, soffre la fisicità dei difensori interisti. Però alla fine risulta decisivo andandosi a conquistare il rigore del secondo pareggio laziale.

Dal 53’ Pedro 8,5: Non ci sono più parole per descrivere questo fenomeno spagnolo. Entra e decide le sorti dello scudetto con una semplicità disarmante. Raggiunge quota 10 gol in Serie A, 9 dei quali entrando dalla panchina. Il sogno é che continui a giocare il più a lungo possibile.

Dal 65’ Hysaj 6,5: Difensivamente non commette errori. Da una sua progressione nasce l’azione dell’1-1.

Dal 97’ Gigot S.V.

Baroni 6,5: Dobbiamo essere onesti. Oggi la Lazio gioca un’ottima partita. Se ci fosse stata più concretezza sotto porta si sarebbe potuto anche sperare in un qualcosa in più. Nonostante questo, a causa dei risultati delle altre, la Champions si allontana. E la Conference non è ancora matematica. Non bisognerà staccare la spina fino alla fine.