"Speriamo in una partita pacifica": Usa-Iran è già un caso diplomatico

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 15.12

Preroll

Qatar 2022 vedrà l’affascinante sfida, non solo per motivi sportivi, tra Usa e Iran. Chi vince, in pratica, supera il turno. Una sfida ad alta tensione per quello che sta accadendo a Teheran e per l’atteggiamento della Casa Bianca nei confronti del regime degli Ayatollah. Come se non bastasse, la Federcalcio statunitense ha pubblicato una grafica sul mondiale in cui la bandiera iraniana appare modificata, mandando su tutte le furie le istituzioni di Teheran.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Federazione calcio americana «non si è coordinata» con l’amministrazione sulla decisione di cambiare la bandiera dell’Iran sui suoi social media in segno di solidarietà verso le proteste in corso nel Paese. Lo ha detto un portavoce del dipartimento di Stato alla Cnn. La mossa ha scatenato l’ira di Teheran, che adesso chiede che la nazionale Usa sia cacciata dai mondiali in Qatar. «Ci auguriamo di assistere ad una partita pacifica e competitiva» domani. «Gli Stati Uniti continuano a sostenere il popolo iraniano di fronte alla violenza contro le donne da parte di Teheran e alla brutale repressione contro manifestanti pacifici».

Middle placement Mobile

Il caso della bandiera iraniana che i social della federcalcio Usa hanno pubblicato senza l’emblema della Repubblica Islamica aveva spinto ieri la federcalcio di Teheran a inviare una protesta ufficiale alla Fifa, con richiesta di `ammonimento´ agli Usa. Ma i media ufficiali iraniani sono andati molto più avanti, sostenendo che per quell’immagine gli Stati Uniti meritano l’immediata espulsione dal Mondiale e una sospensione di «10 giornate».

Dynamic 1

«Pubblicando un’immagine distorta della bandiera della Repubblica islamica dell’#Iran sul proprio account ufficiale, la squadra di calcio #statunitense ha violato lo statuto di @FIFAcom, per il quale una sospensione di 10 partite è la sanzione appropriata», ha scritto l’agenzia di stampa iraniana su Twitter ieri. «Il Team #USA dovrebbe essere espulso dalla #WorldCup2022».