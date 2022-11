Albania-Italia, questa sera alle 20.45 da Tirana: dove vederla e le probabili formazioni

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 14.13

Albania – Italia, questa sera alle 20.45 allo stadio Air Albania Stadium di Tirana. Una partita amara per il ct Roberto Mancini, che in questo periodo dell’anno avrebbe preferito preparare l’imminente inizio del mondiale di Qatar2022. Ecco dove vedere il match.

La partita tra Albania e Italia sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai Uno e in streaming su Raiplay.

Queste le probabili formazioni:

Albania (3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. Ct: Reja. A disposizione: Selmani, Castrati, A. Bajrami, Gurishta, Bitri, Hadroj, Asslani, Ramadani, Cokaj, Mucolli, Roshi, Muci.

Italia (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. Ct: Mancini. A disposizione: Meret, Vicario, Acerbi, Gatti, Parisi, Mazzocchi, Fagioli, Miretti, Ricci, Barella, Gnonto, Pessina, Pafundi, Politano, Chiesa, Pinamonti.

Arbitro: Nuza (Kosovo). Assistenti: F. Berisha-Selimaj (Kosovo). Quarto uomo: Xaja (Albania).