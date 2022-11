Aggredisce un tifoso dell'Atalanta e il figlio 15enne allo stadio: Daspo per un uomo di 54 anni

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 10.54

Un tifoso del Monza di 54 anni è stato sottoposto a Daspo per due anni, per aver aggredito un supporter dell’Atalanta e suo figlio di 15 anni, durante Monza-Atalanta dello scorso 5 settembre.

Secondo la ricostruzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Monza l’uomo, seduto nelle tribune centrali dello stadio, condivise da entrambe tifoserie, dopo essere stato invitato a usare un linguaggio meno volgare dal tifoso avversario per aver offeso Gianpiero Gasperini, l’allenatore della squadra bergamasca, si è alzato e lo ha colpito con un pugno ed un calcio.

Il tifoso ospite ha quindi reagito, e nel tafferuglio è finito in mezzo anche il figlio minorenne del tifoso atalantino. Il 15enne ha riportato una contusione a un braccio. Il Questore di Monza Marco Odorisio ha quindi emesso il dispositivo che vieta al 54enne di accedere per due anni a tutti gli impianti sportivi in Italia e negli altri Paesi dell’Ue dove si disputeranno partite di calcio, anche amichevoli.