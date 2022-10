Giacomo Raspadori e l'appello per la Pace: "Tutti in piazza a Napoli il 28 ottobre"

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 17.53

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, con un post condiviso sulla pagina Facebook della Regione Campania, ha invitato a partecipare in massa alla manifestazione per la pace del prossimo 28 ottobre a Napoli.

«Vi invitiamo tutti venerdì 28 ottobre alle 11 in piazza Plebiscito a Napoli dove si svolgerà una grande manifestazione per la pace in Ucraina. Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo». A dirlo è Giacomo Raspadori, calciatore del Napoli, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, promotore della manifestazione che si terrà venerdì a Napoli e alla quale hanno aderito numerosi enti, associazioni e anche il Calcio Napoli. «Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra», conclude Raspadori.