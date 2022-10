Pallone d'Oro, è la notte di Benzema: l'orario della premiazione e come seguirla in diretta

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 11.48

Karim Benzema, dopo la straordinaria stagione dello scorso anno con il Real Madrid, è il candidato numero 1 per vincere il Pallone d’Oro. Il premio inventato da France Football e assegnato dai voti dei giornalisti sportivi, sarà assegnato questa sera, con una cerimonia in diretta dal Théâtre du Châtelet di Parigi.

Lionel Messi non è tra i papabili, per la prima volta dall’inizio della sua straordinaria carriera – che gli ha consentito di vincere per ben 7 volte l’ambito trofeo. Nel corso della serata verranno assegnati anche il Premio Kopa al miglior giovane e il Premio Yashin al miglior portiere (vinto lo scorso anno da Donnarumma). Riconoscimenti anche per la squadra dell’anno e per l’attaccante più prolifico della scorsa stagione tra club e nazionali (Robert Lewandowski).

Ecco la lista dei finalisti per il Pallone d’Oro:

Thibaut Courtois, Rafael Leão, Christopher Nkunku, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Vinicius, Bernardo Silva, Luis Díaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Heung-Min Son, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Núñez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Luka Modrić, Antonio Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dušan Vlahović, Virgil van Dijk, João Cancelo, Kylian Mbappé, Erling Haaland.

La diretta inizierà alle 19.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale 200 e, in chiaro sul 20 del digitale terrestre (Mediaset). In streaming la cerimonia si potrà vedere tramite Sky Go e Mediaset Infinity.