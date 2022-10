Italia - Brasile, alle 20 la semifinale del mondiale di volley femminile: dove vederla in streaming

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 16.43

Italia-Brasile, questa sera alle 20 in diretta da Apeldorn, la seconda semifinale dei mondiali femminili di pallavolo. La squadra che vincerà la sfida di questa sera, tra Italia e Brasile, disputerà la finale contro la fortissima selezione della Serbia. Chi invece perderà, nel pomeriggio di sabato disputerà la finale del 3° e 4° posto, quella che vale il bronzo, contro gli Stati Uniti, vincitori dell’oro olimpico.

Italia-Brasile sarà visibile sui Rai 3 dalle ore 20. Diretta pure per Sky, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Arena, canale 204. In streaming Italia-Brasile sarà visibile su raiplay.it, ma pure Sky Go e Now.