Inter - Barcellona, questa sera alle 21: dove vederla in streaming e le probabili formazioni

4 Ottobre 2022 - 16.17

Inter-Barcellona, questa sera alle 21 in diretta dallo stadio Meazza di Milano, la partita valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League. Il match, fondamentale per la permanenza nella massima competizione europea per l’Inter di Simone Inzaghi, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Mediaset Infinity e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Acerbi, D’Ambrosio, Bellanova, Dumfries, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Dzeko.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi Hernandez.

A disposizione: Inaki Pena, Arnau Tenas, Piquè, Jordi Alba, Balde, Pablo Torre, Kessie, Casadò Torras, Ansu Fati, Ferran Torres.

ARBITRO: Vincic (Slo).

GUARDALINEE: Klancnik (Slo)-Kovacic (Slo).

IV UOMO: Obrenovic (Slo).

VAR: Van Boekel (Ola).

ASS. VAR: Higler (Ola).