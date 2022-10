globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 10.36

Preroll

E’ morto Antonio Inoki, la leggenda giapponese del wrestling aveva 79 anni e stava combattendo contro una malattia rara chiamata amiloidosi. L’amatissimo wrestler professionista passato alla politica, affrontò il campione del mondo di boxe Muhammad Alì in un incontro di arti marziali miste nel 1976.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Inoki ha portato alla fama il wrestling professionistico giapponese e ha aperto la strada alle arti marziali miste, incontri tra i migliori lottatori e campioni di altri sport da combattimento come judo, karate e boxe. Il wrestler è diventato famoso a livello mondiale nel 1976 quando affrontò Alì in una partita di arti marziali miste alla sala Budokan di Tokyo, un’esibizione che i fan giapponesi ricordano come `l’incontro del secolo

Middle placement Mobile

Al di fuori del Giappone, tuttavia, il match fu visto come poco professionale: Inoki era per lo più al tappeto e mirava alle gambe di Alì mentre il campione di boxe gli girava intorno.

Dynamic 1

È stato il primo nel suo sport a entrare in politica. Ha promosso la pace attraverso lo sport e ha fatto più di 30 viaggi in Corea del Nord durante il suo periodo come deputato. La sua ultima apparizione pubblica con la sua caratteristica sciarpa rossa che gli penzolava dal collo, è stata ad agosto in uno show televisivo, su una sedia a rotelle.