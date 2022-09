CR7 punta al Mondiale in Qatar e rilancia: "Voglio arrivare fino a Euro2024"

globalist

21 Settembre 2022 - 11.59

Cristiano Ronaldo è pronto per il mondiale in Qatar, nonostante il deludente avvio di stagione con il Manchester United. A margine della premiazione come miglior marcatore di tutti i tempi del Portogallo, Cr7 ha parlato del suo prossimo futuro.

«Spero di far parte della selezione portoghese ancora per qualche anno. Mi sento ancora motivato, la mia ambizione è alta. Il mio percorso in Nazionale non è finito. Abbiamo molti giovani di qualità. Sarò al Mondiale e voglio essere anche all’Europeo 2024. Sono orgoglioso di ricevere un riconoscimento di questa portata. Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto raggiungerlo. Ringrazio tutti coloro che sono stati importanti nella mia carriera. È stata una lunga strada, ma vorrei dire che la mia strada non è ancora finita».