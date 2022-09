Milano, saluti romani e scontri con la polizia: daspo e denunce per i tifosi della Dinamo Zagabria

globalist

15 Settembre 2022 - 15.37

Preroll

Milan-Dinamo Zagabria, partita di Champions League, ha visto la vittoria dei rossoneri di Pioli per 3-1. A fare notizia, però, è stato il disordine creato dai tifosi ospiti. Prima della gara 36 tifosi croati erano stati portati in questura per l’identificazione, di questi 23 sono stati denunciati a vario titolo per detenzione di fumogeni, bastoni o coltelli. Due sostenitori della Dinamo, invece, sono stati aggrediti nei pressi dello stadio e uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sono inoltre stati emessi 19 daspo di un anno e uno di due anni, sempre per tifosi della Dinamo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

All’arrivo a Milano, i sostenitori ospiti si erano anche resi protagonisti di una vera e propria marcia, con tanto di braccia tese a mo’ di saluto romano.