Bayern Monaco - Barcellona, questa sera alle 21 il big match di Champions League: dove vederlo in streaming

globalist

13 Settembre 2022 - 15.18

Preroll

Bayern Monaco – Barcellona, questa sera alle 21 dall’ Allianz Arena di Monaco di Baviera, per la seconda giornata di Champions League.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Bayern Monaco-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il match sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport Sport canale 253. L’alternativa è quella di seguire la sfida di Champions League su Infinity+. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso l’app di SkyGo, disponibile per tutti gli abbonati e fruibile attraverso il download su tutti i dispositivi. L’alternativa è NOW, acquistando uno dei pacchetti che offra il meglio del calcio internazionale, o Infinity+. La sfida può essere vista via tablet, pc, smartphone e notebook.

Middle placement Mobile

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Sané; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

Dynamic 1

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi