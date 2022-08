Linda Cerruti dopo i commenti sessisti alla sua foto: "Basta, ora denuncio tutti"

globalist

26 Agosto 2022 - 09.59

Preroll

“Quello che c’era da scrivere l’ho scritto nel mio post. Ora è tempo di agire: voglio capire come procedere per vie legali. Magari con la polizia postale, soprattutto sui commenti più spinti. Lo faccio per me stessa, e per i bambini che ci vedono come esempio”. Lo dice in una intervista a Repubblica l’azzurra Linda Cerruti, pluricampionessa del nuoto artistico che sui social aveva condiviso una foto fatta in spiaggia mettendo in mostra le medaglie vinte, diventata bersaglio di commenti sessisti e volgari.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Voglio far passare il messaggio che non è giusto stare zitti di fronte a queste situazioni. Nel mio piccolo, col mio post, non stravolgo il mondo, però se ciascuno nel suo piccolo fa qualcosa, prima o poi queste dinamiche social finiranno – afferma – Sembra quasi che stia diventando normale, all’ordine del giorno, per sportivi famosi e personaggi del mondo dello spettacolo”.

Middle placement Mobile

L’atleta azzurra aveva pubblicato una foto su Instagram in cui posava nella classica posizione del sincro, mentre mostrava ai suoi follower le otto medaglie conquistate a Roma nel corso degli Europei di nuoto, sei argenti e due bronzi. La foto, ripresa da diversi quotidiani e condivisa sui social, è stata sommersa di commenti sessisti.