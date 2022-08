Enzo Garinei, tifoso della Lazio e il suo scherzoso appello a Lotito: era il 4 maggio

globalist

25 Agosto 2022 - 10.42

Tanti lo ricordano per il suo prolifico attore teatrale, televisivo e cinematografico, nonché per essere stato uno dei principali caratteristi e doppiatori del panorama italiano.

Ha lavorato con Totò e Mario Monicelli, ha preso parte a importanti programmi tv. Come doppiatore ha dato la voce a George Jefferson della sitcom I Jefferson e a Stan Laurel, ossia Stanlio (in alcune comiche di Stanlio e Ollio).

Ma pochi sanno Enzo Garinei era una grandissimo tifoso della Lazio.

E oggi torna in mente un simpatico siparietto di pochissimo tempo fa, a maggio, quando i occasione del suo novantaseiesimo compleanno Paola Saluzzi a Sat2000 gli regalò la maglia della Lazio (Garinei 96).

L’attore gradì molto e lancio uno scherzoso appello in romanesco a Lotito: “Lotito li voi compa’ sti giocatori, sì o no? I difensori. Noi segniamo tanti gol perché c’è Immobile e tanti altri attaccanti meravigliosi, ma in difesa servono i difensori, capito?”

Era il 4 maggio, poco più di tre mesi fa. Lotito lo ha accontentato e il cuore biancocelesti del grande Enzo Garinei ha potuto gioire. Oggi se ne è andato.