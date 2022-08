Rangers - PSV Eindhoven, questa sera alle 20.45 su Italia 1: anticipazioni e probabili formazioni

globalist

16 Agosto 2022

Torna la Champions League, con l’andata dei playoff per accedere alla fase a gironi. La squadra di Giovanni Van Bronckhorst ha superato il Royale Union Saint Gilloise in Belgio per mantenere vivi i sogni continentali, mentre i giganti olandesi hanno fatto fuori il Monaco nel turno precedente. Il calcio di inizio di Rangers vs PSV Eindhoven è previsto alle 21. La partità verrà trasmessa dalle 20.47 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Gli aggiornamenti dalle squadre – L’attaccante Ryan Kent è stato un’assenza importante nella squadra che ha affrontato il St Johnstone nel fine settimana, così come il difensore James Sands, che ha iniziato nel successo del secondo turno contro l’Union SG. Sands dovrebbe riprendersi dalla malattia in tempo per la partita di martedì, e Van Bronckhorst ha anche smentito i timori di un nuovo problema per Kent, che dovrebbe essere in grado di sostituire Rabbi Matondo sulla fascia sinistra. Kemar Roofe, Filip Helander e Ianis Hagi formano un trio di assenti per i padroni di casa, che potrebbero scegliere di riportare Tom Lawrence e Scott Arfield nella formazione titolare dopo i loro gol nel weekend.

Alfredo Morelos sta ancora perdendo la sua battaglia per riconquistare il posto in attacco al posto di Colak e Van Bronckhorst ha lasciato intendere che il colombiano non è ancora pronto per tutti i 90 minuti. Per quanto riguarda il PSV, l’attacco di Van Nistelrooy è ancora privo di elementi: Noni Madueke, Carlos Vinicius e Yorbe Vertessen continuano a recuperare, mentre i difensori Mauro Junior e Olivier Boscagli sono destinati a saltare. Il ventunenne Richard Ledezma – che ha recentemente recuperato da un infortunio al crociato anteriore – è stato vittima del cartellino rosso di Mats Deijl nel fine settimana e dovrebbe cedere il posto in mediana a Joey Veerman in attesa di conoscere l’entità del danno alla caviglia. Xavi Simons si è guadagnato un posto da titolare al posto di Guus Til, mentre Philipp Max dovrebbe tornare a fare il terzino sinistro al posto di Fredrik Oppegard.

Le probabili formazioni:

Rangers – McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Lawrence; Tillman, Colak, Kent

PSV Eindhoven– Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo; De Jong