Come appare il calendario dei Mondiali di calcio 2022 e quali sono le prime 3 squadre?

4 Agosto 2022 - 00.06

Quest’anno per la prima volta nella sua storia la Coppa del Mondo di calcio giunta alla 22esima edizione si svolgerà in autunno. La decisione della FIFA è stata dettata dalle condizioni climatiche estive proibitive del Qatar paese ospitante.

La manifestazione per la seconda volta consecutiva non vedrà partecipare la squadra italiana già vincitrice del torneo per 4 volte e quindi volendo stilare una classifica delle prime 3 squadre che si contenderanno il titolo di campione del mondo al momento non è difficile.

Secondo le quote dei bookmaker saranno nell’ordine il Brasile, la Francia e l’Inghilterra, ma anche Spagna Argentina e Germania potrebbero inserirsi in questa lotta.

Premesso ciò, vediamo quali sono i motivi che hanno indotto le società di scommesse sportive a stilare la suddetta classifica dei potenziali vincitori della coppa.

Il Brasile favorito numero uno

Il Brasile che i bookmaker considerano il favorito numero uno della Coppa del Mondo è quotato a 6,00.

Nonostante l’anno scorso abbia perso la finale di Coppa America contro l’Argentina, la nazionale Carioca è quella che ha le maggiori probabilità di vincere la Coppa del Mondo poiché è stata fantastica nelle qualificazioni classificandosi al primo posto del girone sud americano con 14 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta.

I verdeoro sono stati sorteggiati con Serbia, Svizzera e Camerun nel Gruppo G e dovrebbero quindi passare il turno con relativa facilità specie se a mettersi in mostra saranno fuoriclasse affermati come Neymar oppure giovani emergenti.

Le ambizioni della Francia campione in carica

La Francia campione del mondo in carica è quotata a 7,50 e rappresenta la seconda potenziale vincitrice del torneo che si svolgerà in Qatar.

I transalpini tra l’altro sperano di diventare il terzo paese nella storia a mantenere la Coppa del Mondo , dopo l’Italia nel 1938 e il Brasile nel 1962.

I Bleues guidati da Mbappè, sono stati sorteggiati con Danimarca, Tunisia e Australia nel Gruppo D e quindi sulla carta non dovrebbero avere problemi a vincere il girone o classificarsi al secondo posto utile che garantisce l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

La Francia negli ultimi anni è diventata una fucina di campioni, grazie soprattutto ai tanti giocatori africani nati nel paese ( o naturalizzati) e quindi ci sono tutti i presupposti per essere d’accordo con i bookmakers che la propongono come favorita per il titolo e seconda solo al Brasile.

L’Inghilterra cerca la sua seconda coppa

L’Inghilterra, che ha vinto soltanto il mondiale giocato in casa nel 1966, è la terza delle squadre che potrebbero vincere il titolo, visto che le quote dei bookmaker sono attestate a 8.00.

I bookmaker danno quindi l’Inghilterra la favorita numero tre per vincere la Coppa del Mondo in Qatar , poiché la squadra guidata da Gareth Southgate si è aggiudicata un girone eliminatorio che all’inizio sembrava relativamente favorevole.

I Three Lions sono stati sorteggiati nel Gruppo B insieme a Iran, Galles e Stati Uniti e quindi ci sono ampie possibilità di fare un passo avanti superando agevolmente il turno, e puntare alla finale dopo aver perso quella dell’europeo casalingo della scorsa estate, quando sono stati battuti ai rigori dall’Italia di Roberto Mancini.

L’Inghilterra è stata inserita in questo podio virtuale anche per i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni dalle squadre che partecipano alla Premier League e che si sono aggiudicati a ripetizione Champions League, Europa League e mondiale per club.

Le outsider della prossima Coppa del Mondo

La finale più probabile, secondo i bookmaker, sarà Inghilterra-Brasile, poiché la coppia potrebbe incontrarsi soltanto nella finalissima visto che si trova sul lato opposto del tabellone.

Tuttavia come accennato in precedenza, entrambe le nazionali dovranno fare i conti con la Francia detentrice del torneo vinto 4 anni fa in Russia.

Altri tipi di finale potrebbero tuttavia venir fuori in questo mondiale fuori dai classici canoni; infatti, i campioni sudamericani dell’Argentina quotati a 9,00 e guidati da tanti fuoriclasse con in primis Lionel Messi sembrano che abbiano ottime possibilità di battere chiunque.

Le avversarie del Gruppo C Messico, Polonia e Arabia Saudita appaiono tra l’altro abbordabili e anche se dovrebbero fornire un test severo, non sembrano in grado di superare il team albiceleste.

La Spagna campione del mondo nel 2010, ha ottenuto buoni risultati sia nella Nations League che nelle qualificazioni. Luis Enrique continua a stupire come allenatore della nazionale e la sua squadra è piena di giovani talentuosi come Pedri e Gavi e che giocheranno ruoli chiave in Qatar.

Tuttavia, la Spagna quotata a 9.00 è stata sorteggiata in un girone insieme alla Germania (11,00) e la partita tra le due fortissime compagini dirà molto su come entrambe se la caveranno ai Mondiali di quest’anno.

I tedeschi dal canto loro sono alla ricerca di una nuova identità dopo il grande successo ottenuto in Brasile seguito dal flop del mondiale russo.