Nuoto, Paltrinieri è oro ai mondiali di Budapest nei 1500 stile libero

25 Giugno 2022 - 18.55

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di Budapest nei 1500 stile libero. E’ la terza iridata su questa distanza i precedenti ori quelli di Kazan 2015 e Budapest 2017. L’azzurro non vinceva nei 1500 sl in campo internazionale dai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. SuperGreg toccando in 14’32″80, record europeo, ha sfiorato anche il primato del mondo che dal 4 agosto 2012 (Giochi olimpici di Londra) appartiene al cinese Sun Yang (14’31″02).

“L’altro giorno ero super deluso, ma io so che ci sono. Volevo darne una dimostrazione, andare forte e penso di avercela fatta”. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport dopo l’oro con record europeo nei 1500. Battuto negli 800, l’azzurro ha ribadito la sua voglia di riscatto. «Io amo nuotare e non farei altro, però quando perdi ti chiedi dove stai sbagliando – ha aggiunto – Oggi mi sono detto `dai tutto, piuttosto muori in vasca´, e ho dimostrato di esserci»