Ucraina, la Nike annuncia la chiusura definitiva dei suoi negozi in Russia

23 Giugno 2022 - 19.20

Guerra in Ucraina e conseguenze per Putin e il popolo russo: la società di articoli sportivi Nike ha annunciato giovedì che prevede di chiudere, definitivamente, tutte le sue attività in Russia nei prossimi mesi.

“Nike ha preso la decisione di lasciare il mercato russo. La nostra priorità è assicurarci di supportare pienamente i nostri dipendenti mentre riduciamo responsabilmente le nostre operazioni nei prossimi mesi”, ha dichiarato la società in una nota stampa.

A marzo, Nike, assieme ad altre compagnie aveva deciso di ritirare le sue operazioni commerciali in Russia dopo Putin aveva deciso di invadere l’Ucraina. I media russi hanno riferito che Nike non ha rinnovato gli accordi di gestione con la società russa che supervisionava i 37 negozi del Paese.