Ucraina, si ricomincia giocare: a luglio la Dinamo Kiev torna in Champions contro il Fenerbahce

15 Giugno 2022 - 15.26

Il calcio ucraino riprende a giocare. Toccherà alla Dinamo Kiev scendere in campo per la prima volta dopo l’inizio della guerra, contro i turchi del Fenerbahce per la qualificazione alla Champions League. La doppia sfida, sorteggiata mercoledì dalla Uefa, è prevista per il 19 o 20 luglio e il 26 o 27 luglio e saranno le prime partite ufficiali della squadra di Kiev in assoluto dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio.

Lo stesso vale anche per il Vorskla Poltava che nelle stesse settimane, il 21 e il 28 luglio, affronterà gli svedesi dell’AIK nel secondo turno di qualificazione dell’Europa Conference League. Tutti i club ucraini sono stati eliminati dagli eventi continentali della scorsa stagione quando è iniziata l’invasione. Anche il campionato nazionale è stato sospeso e non è ripreso, con i piazzamenti all’epoca utilizzati per determinare i club presenti in Europa. Ci sono altre tre squadre ucraine in Europa.

Lo Shakhtar Donetsk si qualifica direttamente per la fase a gironi di Champions League, il Dnipro entra in Europa League negli spareggi e Zorya Luhansk nel terzo turno preliminare di Conference League. Non è chiaro dove le squadre ucraine giocheranno le partite casalinghe, con lo Shakhtar in trattative con il Legia Varsavia per utilizzare il loro stadio nella capitale polacca.

La nazionale ucraina ha giocato le due partite casalinghe della Nations League contro Armenia e Irlanda nella città polacca di Lodz. I club russi sono stati banditi dalla Uefa a seguito dell’invasione, ma hanno presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport.