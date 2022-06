Germania - Italia, questa sera alle 20.45: le probabili formazioni e dove vedere la partita

globalist

14 Giugno 2022 - 14.59

Germania – Italia è una classica del calcio europeo e mondiale, le due squadre si sfideranno questa sera nella partita che chiuderà la stagione degli Azzurri di Mancini.

Dopo la gara contro l’Inghilterra, la Nazionale capolista in Nations League sfida i tedeschi, a quota 3 punti. La gara, valevole per il quarto turno di Uefa Nations League è l’ultimo impegno degli azzurri prima delle vacanze. Germania e Italia si sfideranno al Borussia-Park di Mönchengladbach, con calcio d’inizio alle ore 20.45, in diretta su Rai1.

Le probabili formazioni

GERMANIA (3-4-2-1) La probabile formazione: Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. Ct: Flick.



ITALIA (4-3-3) La probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Luis Felipe (Mancini), Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante (Esposito), Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini.