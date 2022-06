Italia - Inghilterra, un anno dopo Wembley per gli Azzurri è cambiato tutto

globalist

10 Giugno 2022 - 17.19

Era l’11 luglio dello scorso anno quando Donnarumma parava il rigore decisivo a Saka regalando all’Italia l’Europeo in una notte magica a Wembley. E’ l’11 giugno del 2022 che la nazionale di Mancini tornerà a giocare in Inghilterra (a Wolverhampton questa volta) per la terza giornata di Nations League. Gli inglesi sono dati da tutti i bookmakers come favoriti, ma l’Italia vuole mantenere l’imbattibilità e il primato nel girone anche se il rapporto di forze in campo sarà spostato verso i padroni di casa.

Da quell’11 luglio 2021 tante cose sono cambiate, sia tra le nostre sia tra le loro file, ma quella che salta maggiormente all’occhio è il ricambio generazionale che Southgate ma soprattutto Mancini stanno mettendo in atto: dell’Italia che un anno fa sconfisse l’Inghilterra a Wembley domani giocheranno soltanto Donnarumma, Di Lorenzo e Barella, segnale evidente che il Mancio stia sperimentando nuovi giocatori che possano sostituire gli eroi di Wembley, molti di loro arrivati a fine corsa.

Interessante sarà vedere come se la caverà Scamacca contro due difensori di assoluto livello come Maguire e Stones, molto fisici che cercheranno sicuramente di arginare le possibili avanzate del nostro bomber. Comunque vada, è apprezzabile la scelta del ct di voler responsabilizzare in prima persona giocatori giovani con potenziale.

Probabili formazioni:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Bellingham; Saka, Grealish, Mount; Kane. All.: Southgate.

Italia (4-3-3):Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori.n Alle.: Mancini.