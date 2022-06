Walter Sabatini, addio alla Salernitana: la clamorosa decisione dopo l'impresa della salvezza in A

globalist

2 Giugno 2022 - 14.51

Incredibile a Salerno. Dopo l’impresa della Salernitana, che ha raggiunto la salvezza in serie A dopo un girone di ritorno in cui era data praticamente per spacciata, è di poco fa la notizia del divorzio tra la squadra campana e il Ds Walter Sabatini, tra gli artefici dell’impresa insieme all’allenatore Davide Nicola. A causa di posizioni discordanti sul mercato, le strade tra Sabatini e la Salernitana si dividono clamorosamente.

Questo il comunicato diffuso dalla società del presidente Iervolino. “L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali”.

