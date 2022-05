Roma - Feyenoord, la festa macchiata: ancora simboli fascisti tra gli ultras romanisti

globalist

26 Maggio 2022 - 14.28

La prima storica vittoria della Roma in una competizione Uefa è stata celebrata per tutta la notte dai tifosi giallorossi, prima a Tirana poi a Trigoria, prima della sfilata che si concluderà nel pomeriggio di oggi al Circo Massimo. Tra le migliaia di tifosi colorati che hanno animato la serata contro il Feyenoord, però, delle magliette hanno stonato su tutto il resto: un gruppo di ultras indossava una t-shirt bianca con la scritta “Roma marcia ancora”, riferimento diretto e immediato alla marcia di stampo fascista.

Una bandiera con la stessa immagine e la stessa scritta, era stata più volte sventolata in Curva Sud durante le partite della squadra di Mourinho.

La foto dei tifosi giallorossi ha fatto il giro del web, rilanciata anche dal sito di Repubblica – con tanto di saluto romano annesso – che solo dopo qualche ora ha provveduto a cancellarla. Il problema estrema destra, il problema fascismo, è presente in egual misura in moltissime curve delle squadre italiane. E forse è arrivato il momento di affrontarlo con serietà, per evitare che altre feste siano rovinate in questo modo.