Sassuolo: Magnanelli, lo storico capitano lascia il calcio. Addio ai neroverdi per Peluso

globalist

20 Maggio 2022 - 16.59

Preroll

Francesco Magnanelli lascia il calcio. Lo fa con la maglia del Sassuolo, la sua da una vita, la squadra che lo ha accolto nel lontano 2005. Saluta la Serie A nella sera in cui il Mapei Stadium potrebbe ospitare una festa scudetto, un’occasione per essere omaggiato non solo dai propri tifosi, ma anche da quelli di una squadra storica come il Milan. La quasi totalità dei compagni ha voluto spendere due parole pubbliche per il Magna, che non ha alcun profilo personale sui social. Magnanelli, è primatista di presenze con il club neroverde.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Anche Federico Peluso lascia il Sassuolo Calcio: ad ufficializzarlo è il club emiliano con una nota sul proprio sito. Il terzino sinistro, a quanto sembra, non appenderà gli scarpini al chiodo e continuerà con il calcio giocato. Peluso lascia Sassuolo dopo 8 stagioni e 191 presenze: il suo addio segue a stretto giro di posta quello di Magnanelli.

Dopo 8 stagioni e 191 presenze con la maglia neroverde, domenica Federico Peluso saluterà il Sassuolo Calcio.

In occasione di Sassuolo-Milan, verrà premiato dal club neroverde a fine riscaldamento con una targa celebrativa.