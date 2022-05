Empoli, Corsi: "Sarà difficile trattenere Parisi, c'è l'Inter. Spero resti Asllani"

globalist

17 Maggio 2022 - 13.10

Fabrizio Corsi ha messo in vetrina giovani davvero interessanti, ora arriva il mercato: “Con De Laurentiis ho parlato di un po’ di cose – ha raccontato Corsi – anche di giocatori, ma per quanto riguarda Parisi non credo in questa fase si possa dare un valore ad un apprezzamento per un giocatore. Lui all’Inter? Non siamo ancora a questo punto, siamo in una fase di interessamento. Se uno pensa a Parisi pensa anche ad altri due giocatori. Sarà difficile trattenerlo, ma dobbiamo essere tutti contenti”.

Corteggiatissimo Asllani: “Si è guadagnato un posto in A – prosegue Corsi – ci ha convinto in tutto e speriamo di averlo a disposizione un’altra stagione. Abbiamo più l’urgenza di completare la squadra che di fare cassa. Sul mercato saremo lì a difenderci”. L’Empoli vuole trattenere il giovane regista albanese almeno un altro anno, e sul giocatore si è già fatto avanti Paolo Maldini: il Milan sembra in vantaggio sia sul Napoli che sull’Inter, che lo voleva come vice Brozovic.