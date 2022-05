Jacobs in osservazione al Pronto Soccorso di un ospedale keniano per un problema gastrointestinale, niente Nairobi

globalist

7 Maggio 2022 - 10.10

Preroll

Marcell Jacobs, il campione olimpico dei cento metri e della 4×100 è stato ricoverato in un ospedale di Nairobi, dopo un duro attacco di gastroenterite. Jacobs, come riferito dal suo staff, non potrà quindi partecipare all’importante meeting che si sarebbe tenuto nella capitale del Kenye.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’azzurro, campione olimpico dei 100 metri e della 4×100, è stato costretto a dare forfait della gara odierna a causa di un problema gastrointestinale e si trova in osservazione al Pronto Soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ad annunciarlo il coach del campione olimpico Paolo Camossi. “Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda”.

Middle placement Mobile

Voleva esserci a tutti i costi nella sua prima gara sui 100 metri dal giorno del trionfo olimpico a Tokyo, in occasione del Kip Keino Classic di Nairobi che rappresenta la terza tappa del Continental Tour Gold. E invece Jacobs alza bandiera bianca contro un avversario che non è in pista: venerdì pomeriggio i primi malesseri e stamattina il trasporto al Pronto Soccorso.