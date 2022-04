globalist

28 Aprile 2022 - 14.58

Preroll

“Lo stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato, la seconda volta in 4 mesi, che mi uccidono. Sembrano anche in grado di resuscitare”. Sul profilo Twitter la famiglia del super procuratore Mino Raiola, smentisce con forza la notizia della sua morte, diffusa da media ed agenzie pochi minuti fa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Raiola è in gravi condizioni, stando alle dichiarazioni del primario dell’Unità Operativa e Rianimazione del San Raffaele Michele Zangrillo.