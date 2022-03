Una famiglia ucraina a Gorizia trova una 'Z', simbolo dell'invasione russa, sul cancello di casa

globalist

25 Marzo 2022 - 18.36

Preroll

Un fatto inquietante accaduto a Gorizia: una famiglia ucraina residente in Italia stamattina ha trovato una ‘Z’, la lettera diventata tristemente il simbolo dell’invasione russa in Ucraina, di fianco al cancello di ingresso, come a voler marchiare l’abitazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A raccogliere lo scabroso episodio e rilanciarlo sui social è stato il deputato di Italia Viva Ettore Rosato, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Una “Z” disegnata sotto l’abitazione di una famiglia ucraina a Gorizia. Una Z simbolo della propaganda russa, di solito esibita mettendo in fila le mostrine strappate ai soldati ucraini uccisi contro l’esercito di Putin.

Middle placement Mobile

“Una lettera intrisa del sangue di chi sta cercando di resistere, di difendere il proprio diritto alla libertà e all’ esistenza. Atto vile, fatto in un Paese che condanna con fermezza Putin e la sua aggressione. Un abbraccio solidale alla famiglia che vive in Italia, con un pensiero al dolore e alle preoccupazioni che in queste settimane stanno attraversando le loro vite”.

Dynamic 1

“Z” sta per “Zapad”, “ovest”, mentre “V” per “Vestok”, “est”. Si trattava di un modo per “differenziare” le truppe durante le esercitazioni al confine, poi sfociate nella sanguinosa guerra che va avanti in Ucraina da piщ di un mese. Diversi mezzi militari che hanno varcato la frontiera erano marcati con questa lettera.

Una seconda chiave di lettura ancor piщ nazionalista potrebbe essere che la “Z” stia per “Za pobedy”, che vuol dire “per la vittoria”. Il simbolo è stato utilizzato alla stregua della svastica nazista per raffigurare l’appoggio all’invasione voluta da Vladimir Putin.