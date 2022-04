Ucraina, lo Shakhtar gioca ad Atene: sulle maglie il nome delle città colpite dalla guerra

Redazione

Kherson, Irpin, Mariupol, Bucha, Kharkiv, Chernihiv, Hostomel, Volnovakha, Mykolaiv e Okhtyka. Lo Shakhtar Donetsk, per la prima amichevole del `Tour for Peace´ contro l’Olympiakos, in scena ad Atene, è sceso in campo con maglie speciali: al posto dei cognomi dei calciatori sulle spalle delle divise compaiono i nomi delle città più colpite dal conflitto in Ucraina.

La partita è terminata 1-0 per la squadra greca, con gol di Soares al 22′. L’iniziativa è nata per chiedere la fine della guerra. Prossime gare: il 14 aprile gli ucraini affronteranno il Lechia Gdansk, il 19 il Fenerbahce, e il primo maggio l’Hajduk Spalato.