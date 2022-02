Ucraina, De Zerbi torna in Italia e chiede pace per l'Ucraina: "Fermate la guerra!

Redazione

28 Febbraio 2022 - 13.14 Globalsport

Preroll

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, sta per fare ritorno in Italia. Dopo una settimana chiuso in albergo, l’ex allenatore del Sassuolo ha finalmente trovato il modo di tornare a casa, insieme al suo staff. Dall’aeroporto, De Zerbi ha inviato un videomessaggio con un appello per la pace e la liberazione dell’Ucraina.

“Noi siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini, tutto il popolo ucraino, grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Stop alla guerra subito”. Ricordiamo che De Zerbi e lo staff hanno lasciato l’Ucraina nella giornata di ieri.