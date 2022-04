Wimbledon, ultimatum ai tennisti russi: "Si dissocino da Putin o non potranno partecipare"

globalist

2 Aprile 2022 - 17.01

Il ministro dello sport, Nigel Huddleston, ha dichiarato che i giocatori provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia devono rilasciare una dichiarazione scritta, contenente un’opposizione esplicita alle azioni di invasione del presidente russo, Putin. Se ciò non dovesse avvenire, non potranno partecipare agli eventi sportivi che si terranno in Inghilterra, Wimbledon compreso.

L’ambasciatore russo nel Regno Unito Andrei Kelin ha detto in una intervista alla Tass che gli organizzatori del torneo di tennis di Wimbledon costringono i giocatori russi a condannare «l’operazione speciale» in Ucraina, minacciandoli, altrimenti, di non farli partecipare.

“Continuano i tentativi di vietare alla Russia qualunque cosa, in ambito umanitario, culturale e sportivo. È stato dichiarato che per partecipare a Wimbledon, i tennisti devono firmare alcuni documenti di rinuncia. Questo va oltre ogni limite”, ha affermato.

Secondo l’ambasciatore, nel Regno Unito vengono registrati casi di “russofobia”. “L’atmosfera è piuttosto pesante”, ha aggiunto Kelin.