Il ct della nazionale di calcio ucraina Petrakov: "Sono rimasto a Kiev per combattere i russi, li odio"

1 Aprile 2022 - 19.04

Guerra in Ucraina e nuova frontiera dell’odio verso i russi. Quando è scoppiata la guerra nelle prime ore del 24 febbraio, Oleksandr Petrakov, l’allenatore della nazionale di calcio ucraina, ha scelto di non lasciare la sua casa nella capitale, Kiev, poiché i russi avanzavano e i colpi di proiettili cadevano.

“La mia famiglia- racconta al Guardian- mi ha detto di andare nell’Ucraina occidentale ma ho rifiutato. Ho detto: ‘Vengo da Kiev, non posso andarmene’. Non pensavo sarebbe stato corretto perché le persone devono difendersi e non posso scappare. Ho pensato: se vengono a Kiev, prenderò un’arma e difenderò la mia città. Ho 64 anni ma sentivo che era normale farlo. Penso che potrei uccidere due o tre nemici”.

Di lingua russa fin dall’infanzia, Petrakov ammette di provare un’emozione viscerale: “È solo odio. Non è rabbia. La gente odia gli invasori. Abbiamo bisogno di tempo per calmarci ma per ora è solo odio. Hanno distrutto le nostre città”.

Petrakov parla anche di calcio. Lo scorso agosto ha sostituito Andriy Shevchenko alla guida della Nazionale, stava cercando di conquistare la qualificazione ai Mondiali. L’Ucraina avrebbe dovuto affrontare la Scozia all’Hampden Park di Glasgow il 24 marzo, la partita è stata posticipata a giugno. Lui la vede dura:

“Il calcio è vietato per quelli tra i 18 e i 60 anni che possono combattere. Quelli che giocano a calcio nel campionato nazionale sono sparsi per il Paese, incapaci di allenarsi. E se qualcuno dice che il ritiro della Nazionale è iniziato, i nemici potrebbero iniziare a bombardarci. Queste persone sono prive di morale o principi e non potremmo mettere a rischio i nostri giocatori. I russi non sono nostri fratelli, sono l’orda”.

La Federcalcio ucraina sta cercando di organizzare con l’Uefa un ritiro fuori dall’Ucraina, possibilmente nel Regno Unito, e magari amichevoli con Bayern Monaco, Manchester United, Manchester City, Arsenal, e il ricavato andrebbe a sostenere le forze armate ucraine. Petrakov dice di avere 11 giocatori nella sua rosa che giocano fuori dall’Ucraina, inclusa la Premier League, ma 26 dentro che hanno bisogno di allenamento. “Potremmo giocare a Wembley, ad esempio, contro un club londinese. Potrebbe essere una buona partita di esibizione, una risposta per l’esercito ucraino, nonché un lavoro preparatorio per la partita con la Scozia”.

L’idea che l’Ucraina affronti di nuovo la Russia sul campo di calcio è un anatema per Petrakov: “Non vorrei che ciò accadesse mentre sono ancora vivo. Non voglio stringere la mano a questi ragazzi… Dobbiamo costruire un grande muro e fare quello che possiamo fare per separarci da loro”.