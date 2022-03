Nazionale, Mancini resta: "Voglio il Mondiale, anche se dovrò aspettare"

Redazione

28 Marzo 2022 - 13.15

Roberto Mancini continuerà a essere il Ct dell’Italia, nonostante la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar per mano della Macedonia del Nord. A confermarlo è stato lo stesso Mancini, nella conferenza prepartita contro la Turchia.

“Mi sento di restare perché sono ancora a giovane: volevo vincere un Europeo e un Mondiale, quindi per il Mondiale devo aspettare un attimo. Mi piace questo lavoro e con i ragazzi voglio riorganizzare qualcosa di importante. A parte la delusione, il resto va avanti”.

“Rivoluzione? Questo lo valuterà Gravina, noi possiamo parlare di cose tecniche. Quella attuale è una squadra che, con qualcuno dentro, poteva giocare per vincere il Mondiale. Quando ci sono delle sconfitte vanno analizzate tante cose, poi nel calcio queste cose possono sempre accadere, ci sono nazionali importanti che non vincono nulla da 60-70 anni, l’Italia da questo punto di vista è più avanti”.

“Inseriremo sicuramente ragazzi più giovani, sperando possano avere esperienze importanti nei loro club perché questo è fondamentale. Lavoreremo su questo e vedremo quale sarà la situazione generale”.

“Alcuni giocatori sono andati via perché sarebbero andati in tribuna e alcuni avevano problemi fisici. Se possiamo venire incontro ai club noi lo facciamo, mi sembrava inutile farli venire in Turchia. Immobile non avrebbe giocato, Gianluca Mancini aveva problemi fisici, Verratti ha accusato una contrattura dopo la partita. Anche Insigne al 50% sarebbe andato in tribuna, perchè è giusto provare delle alternative”.